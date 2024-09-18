Destici: Seçim Gündemi Ülkemize Kötülük Getirir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye'nin gündemine seçimi yerleştirmek, ülkemize ve milletimize yapılacak bir kötülüktür." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasına, Gaziler Günü'nü kutlayarak başladı.

Türk tarihinin hakim özelliğinin, savaşlar ve mücadeleler olduğunu ifade eden Destici, "Tarihimiz boyunca mücadele ettik. Hiç kimse, hiçbir şeyi, bir karış toprağı bize bahşetmedi. Hiç kimse, hiçbir şeyi, bir avuç buğdayı, bir tas suyu bize lütfetmedi. Kılıcımızla var olduk, kılıcımızla aldık, kılıcımızla koruduk. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda, bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, bu mücadele azmimize, o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Destici, son günlerde Anayasa'nın ilk 4 maddesi üzerinden bir tartışmanın olduğunu belirterek, "Devletimize de devletimizin kuruluş esaslarına da kimsenin elini uzatmasına izin vermeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi sokakta bulmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve Türk milletinin var olma iradesi, siyasetçilerin gafletlerine mağlup olmayacak kadar güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemine seçimi yerleştirmek, ülkemize ve milletimize yapılacak bir kötülüktür. Bugün, gündemimize almamız gereken meseleler, önce milletimizin birliğidir. Maalesef milletimiz ayrıştırılmaya çalışılıyor. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey birlik, öncelikle birliğimizi tesis etmemiz gerekiyor. Bizim şu anda vatandaşımızın hali ve geleceği dışında başka bir yere ayıracak bir paramız yok."