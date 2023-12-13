BBP Genel Başkanı Destici basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya değinirken, "Sporu bir kavga, şiddet ve kutuplaşma sebebi haline getirmenin, sağlıklı bir düşünme ve davranış biçimi olmadığını anlamak ve kabul etmek zorundayız." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya değinirken, "Sporu bir kavga, şiddet ve kutuplaşma sebebi haline getirmenin, sağlıklı bir düşünme ve davranış biçimi olmadığını anlamak ve kabul etmek zorundayız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında uğradığı saldırı sonucu yaralanan hakem Halil Umut Meler'e şifa dileğinde bulunan Destici, "Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sporu bir kavga, şiddet ve kutuplaşma sebebi haline getirmenin, sağlıklı bir düşünme ve davranış biçimi olmadığını anlamak ve kabul etmek zorundayız." diye konuştu.

Sahipsiz köpekler konusuna da değinen Destici, konunun dört maddelik bir öneriyle kökünden çözülebileceğini ifade etti.

Destici, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuyla ilgili karar ve uygulamasının örnek alınmasını teklif ediyoruz. 1932'de Atatürk'ün onayı ile bir tamim yayınlanıyor. Tamimin birinci maddesi şu; 'Sahipsiz bütün köpekler itlaf edilecektir.' İkinci maddede 'Şehirlerde sahipli gezen ya da gezdirilen köpeklerde maske ya da tasma olacaktır.' deniyor. Tamimin üçüncü maddesi, 'Maskesiz köpekler de sahipli olsalar bile itlaf edilecektir.' şeklinde. Dördüncü madde, 'Köylerde bulunan ve sahipli olan köpekler gündüz kesinlikle salınmayacak, bir yerde bağlı bulundurulacaklar, gece ise bekçilik görevi için serbest bırakılacaktır.' diyor."

Şehirlerde sahipsiz hayvanların belediyelerin görev ve sorumluluğunda olduğunu anımsatan Destici, bu hususta görevini yapmayan belediyelerin suç işlediğini söyledi.

Mustafa Destici, partisinin 17 Aralık Pazar düzenlenecek Genişletilmiş Genel İstişare Toplantısı ile seçim startının verileceğini de sözlerine ekledi.