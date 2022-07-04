BBP Genel Başkanı Destici, Başbağlar Katliamında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ???????"Başbağlar'da yaşananları bütün yönleriyle aydınlatmak, katliamın faillerini bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletine karşı edimlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Destici, Başbağlar Katliamında hayatını kaybedenler için yayımladığı mesajında, 29 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup terörist tarafından baskın düzenlendiğini, 33 sivil masum vatandaşın şehit edildiğini belirtti.

Başbağlar Katliamı Davasının, 1998'de takipsizlikle kapandığını kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Başbağlar'da yaşananları bütün yönleriyle aydınlatmak, katliamın faillerini bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletine karşı edimlerinden biridir. Bunun yanı sıra, Başbağlar Katliamı, terör örgütleriyle, terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin, karakterlerini ve insanlıkla dışı ilişkilerini ortaya koyan, en önemli örneklerdendir.

Demokrasi, insan hakları, barış maskesiyle işlenen, vahşice, alçakça, namussuzca cinayetler, Türkiye'de on yıllardır yaşanan terör belasının en çarpıcı özetidir ve bunların hesabını sormanın, milletimize karşı görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu bir an bile unutmayacağız.

İçeride ve dışarıda, teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden, iş birliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen on binlerce cinayetin suç ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Türk Milleti büyük bir millettir ve en nihayetinde Başbağlar'ın hesabı muhakkak sorulacaktır."???????