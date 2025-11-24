Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir Sındırgı'da konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir Sındırgı'da konuştu Açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağustos ayından bu yana depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağustos ayından bu yana depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Karesi Şehit Cemil Erkek Ortaokulu'nu ziyaret eden Destici, öğretmenlerin gününü kutladı, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra depremlerin yaşandığı Sındırgı'ya geçen Destici, Kaymakam Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Destici, depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin bilgi aldı.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremin kent merkezindeki binaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki evlerde de ciddi hasar oluşturduğuna değinen Destici, "Vatandaşlarımız, devletimiz tüm kurumlarıyla burada olduğunu, vatandaşlarımızın barınma, konteyner, çadır, yiyecek, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli olan her şeyin yapıldığını ifade ettiler. Bu tür afet bölgelerinde her zaman eksik kalan işler olacaktır ama genel anlamda bütün işlerin yapıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, bölgedeki vatandaşların taleplerinin olduğunu dile getirerek, "Mesela Meclis'e verilmiş olan bir kanun teklifi var. Meclis'te Balıkesir'i temsil eden milletvekillerinin ortak imzasıyla buranın afet bölgesi ilan edilmesi noktasında vatandaşımız kayıplarının giderilmesini istiyor. Mesela esnafımızın mağduriyeti var. Dolayısıyla da onlar borçların ötelenmesini istiyorlar. Faizlerinin silinmesini istiyorlar. Bu talepler devletimiz, hükumetimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından karşılanacaktır. Biz de bu talepleri ileteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Politika
