BBP Genel Başkanı Destici: Atatürk istismarından vazgeçsinler - Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün yaşananlara bizim itirazımız, her yaşanan olayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesi. Meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. Atatürk istismarından vazgeçsinler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine ilişkin, Türkiye'nin, birinci dereceden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifade ettiği prensiplerinin, öncelikle muhatapları ve NATO üyeleri, sonra da dünya kamuoyu tarafından doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Her siyasi parti, her konuda fikirlerini, düşüncelerini söyler. Çok doğal şeyler. Bugün yaşananlara bizim itirazımız, her yaşanan olayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesi. Meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. 'Atatürk'ün ismi bir yerden silindi' diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur, ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler. Atatürk, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Gazi Meclis'in ilk başkanı. Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar" değerlendirmesinde bulundu.