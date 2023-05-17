BBP Başkanlık Divanı, Türk milliyetçilerini Erdoğan'ı desteklemeye davet etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 'özellikle ilk turda kararsız kalan, sandığa gitmeyen veya Cumhur İttifakı dışında tercihte bulunan Türk milliyetçilerini, ülkücüleri, vatana, millete ve değerlere bağlı vatandaşları Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye' davet etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, "özellikle ilk turda kararsız kalan, sandığa gitmeyen veya Cumhur İttifakı dışında tercihte bulunan Türk milliyetçilerini, ülkücüleri, vatana, millete ve değerlere bağlı vatandaşları Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye" davet etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Başkanlık Divanı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkanlık Divanı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, 14 Mayıs seçimlerinde teşkilatın, milletvekili adayları ve camianın tüm imkanlarıyla çalıştığı vurgulandı.

Bildiride, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde BBP'nin kendi isim ve logosu ile yer aldığı anımsatılarak, "Girmiş olduğumuz son seçim olan 1 Kasım 2015 seçimine göre oyumuzu yüzde 100 artırmış olduğumuz halde, almış olduğumuz oy beklentilerimizin altında kalmıştır. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, gerçekleştirilecek olan Genel İstişare Toplantısında bu husus tüm yönleriyle değerlendirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 salgını, salgının neden olduğu ekonomik kriz, bölgedeki savaşlar, terör ve son olarak deprem felaketinden etkilenen Türkiye'nin, seçimlerde küresel emperyalizmin "Türkiye'de yönetimi belirleme" hamlesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen bildiride, geride bırakılan 5 yılda Türkiye'nin Azerbaycan, Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege'de, savunma sanayisinde, otomotivde, nükleer enerjide, madencilikte, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında elde ettiği kazanımların devam etmesi için Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinin son derece önemli olduğu belirtildi.

Seçmenlerin tercihlerini bu gerçeklerin ışığında belirlemeleri gerektiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Özellikle, ilk turda kararsız kalmış, sandığa gitmemiş ya da Cumhur İttifakı dışında başka bir tercihte bulunmuş olan, Türk milliyetçilerini, ülkücüleri, vatanımıza, milletimize, değerlerimize bağlı vatandaşlarımızı, belirttiğimiz hususlar ışığında tekrar düşünmeye, oy tercihlerini buna göre belirleyerek Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyoruz."

Bildiride, BBP'nin 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da Erdoğan'a bütün teşkilatıyla desteğinin en güçlü şekilde devam edeceği vurgulandı.