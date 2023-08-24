BBP Balıkesir İl Başkanlığına Hamza Başarır atandı

Balıkesir'de Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığına Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Hamza Başarır atandı. Balıkesir BBP Partisi yöneticileri Destici'yi ziyaret ederek atama hakkında bilgi aldılar.

Balıkesir'de Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığına Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Hamza Başarır atandı.

BBP Balıkesir İl Başkanlığında kan değişimi yaşandı. BBB Genel Başkanı Mustafa Destici Balıkesir İl Başkanı Zeki Uçar'ın görevine, Altıeylül İlçe Başkanı Hamza Başarır'ı atadı.

Balıkesir BBP Partisi yöneticileri Altıeylül ilçe Başkanı Hamza Başarır, Altıeylül ilçe sekreteri Cesur Tekkol, Karesi İlçe Başkanı Lütfü Toraman, Parti Üyesi Halil Metin Can, Eski İl Başkanı Zeki Uçar ve Alperen Ocakları Başkanı Mesud Selim Erden ve Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Beytullah Dalkıran Genel Başkan Destici'yi ziyaret ettiler. Yapılan toplantıda Büyük Birlik Partisi Balıkesir il Başkanlığı görevine Genel Başkan Mustafa Destici'nin takdiriyle Büyük Birlik Partisi Altıeylül İlçe Başkanı Hamza Başarır atandı. - BALIKESİR