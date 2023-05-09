BBP Aydın Milletvekili Adayı Eşin, sosyal medyadan projelerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi Aydın Milletvekili Adayı Rıdvan Eşin, Aydın ve ilçelerini karış karış gezerken sosyal medyadan da projelerini açıkladı.

BBP Aydın Milletvekili Adayı Rıdvan Eşin, sosyal medya sayfasından yayımladığı 'Aydın için projelerin' başlıklı 10 dakikalık bir video ile bahsettiği tüm sorunlara yönelik çözümlerini anlattı. Bu projelerin Aydın'ın tüm sorunlarını çözeceği gibi, Aydın'ın marka değerini de arttıracağını iddia eden Eşin, bu projeleri harekete geçirmek için tüm sorunları meclise taşıyacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirip, bunun için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde vatandaşların desteğini isteyen BBP Aydın Milletvekili Adayı Rıdvan Eşin, "Yıllardır biz hep şunu yapıyoruz. Bir vekil adayı geldiği zaman, hangi partiden ne fark eder? Senin partinden ama Aydın'la hiç alakası yok. Seni nasıl temsil edecek? Senin partinden değil ama Aydın'da yaşıyor, Aydın'ın sorunlarını biliyor, Aydınlının sıkıntılarını biliyor ve bununla ilgili de çözüm oluşturma derdinde olan bir insan. Hangisini tercih edersiniz? Ben kararı ve takdiri sizlere bırakıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN