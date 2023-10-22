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BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda kavga

Büyük Birlik Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Birlik Partisi'nin 12. Olağan Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedeye salonda görev yapan emniyet görevlileri müdahale etti. Polis müdahalesi sırasında ise salonda 'Hareketin lideri Mustafa Destici' sloganları atıldı.