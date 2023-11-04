Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu hedefinin yüzde 30 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı. - ANKARA