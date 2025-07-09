Yeni Kadro İhdasları Resmi Gazete'de Yayınlandı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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