Bayrampaşa Kaymakamlığı, Otoyolda Araçları Durdurmaya Çalışan Çocukların Aileleri Hakkında İşlem Başlattı
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Bayrampaşa Kaymakamlığı, otoyolda araçların önünü keserek durdurmaya çalışan çocukların aileleri hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
Bayrampaşa Kaymakamlığı, otoyolda araçların önünü keserek durdurmaya çalışan çocukların aileleri hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "20 Ağustos'ta Bayrampaşa ilçesinde otoyolda araçların önünü kesmeye çalışan çocukların görüntüleri 'çocukların tehlikeli oyunu' başlığıyla çeşitli medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Görüntülerde yer alan çocukların aileleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) gereği işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.