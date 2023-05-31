Bayrampaşa'da Pazarcı Esnafı İmamoğlu'na Hakaret Davası Açtı

Bayrampaşa Halk Pazarı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışan pazarcı esnafı Mehmet Özdemir, hakaret davası açtı. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanı benim için 2. Abdülhamid Han çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider' dedi. Avukatı ise maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını söyledi.

- Bayrampaşa'da pazarcı esnafı, kendisine hakaret eden İmamoğlu'na dava açtı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti"

"Cumhurbaşkanı benim için 2. Abdülhamid Han çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider"

İSTANBUL - Bayrampaşa Halk Pazarı'nı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartıştığı pazarcı esnafı Mehmet Özdemir, hakaret davası açtı. Özdemir, Cumhurbaşkanı kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı benim için 2. Abdülhamid Han çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım" dedi.

Bayrampaşa Halk Pazarı'nı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, esnaf Mehmet Özdemir, terör örgütü eleştirisinde bulunmuştu. İddiaya göre bunun üzerine İmamoğlu, Özdemir'in yanına gelerek "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" diyerek hakaret etmişti. Bunun üzerine Özdemir avukatları aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.

"Şehit Ömer Halis Demiri düşünüp hiç mi vicdanınız sızlamıyor"

25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, "Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor. Bana bir çok vatandaş gelip dik duruşumdan dolayı tebrik etti. O gün gece 12'ye kadar telefonlarım çaldı arayıp tebrik ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı benim için ikinci Abdulhamid Han. Çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım. Bazıları gelip benle fotoğraf çektirdi. Bana helal olsun gerçekten halen böyle yürekli insanlar varmış dediler. Gençler pazarayken yanıma geldi. Benim bu çıkışımdan dolayı oy verirken AK Parti'ye atacağını söyledi" dedi.

Olayı anlatan Özdemir, "Ben pazardaydım Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan, onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ben Anadolu çocuğuyum şehitlerin gazilerin arkasında duruyorum, 30 mermi yiyen şehit Ömer Halis Demiri düşünüp hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin dedim" diye konuştu.

"Maddi ve manevi tazminat davası da açmayı düşünüyoruz"

Müvekkilinin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Avukat Yunus Kurt, "Bilindiği gibi müvekkilimize pazar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bir takım hakaretleri olmuştu. Bununla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduk. Yasal süreci takip ediyoruz şikayetimizin arkasındayız. Hakaret davasının akabinde maddi ve manevi tazminat davası da açmayı düşünüyoruz. Tabi bu süreçte yargı kararını verecek" diye konuştu.

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