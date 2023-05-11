Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin ölümü davasında İçişleri Bakanı Tantan'ın gelmemesi nedeniyle duruşma ertelendi
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Bayrampaşa Cezaevi'nde 2000 yılında 'Hayata Dönüş' adı verilen operasyonda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, tanık olarak dinlenmesine karar verilen dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın gelmemesi nedeniyle duruşmayı bir kez daha erteledi.
"TANIK KASTEN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMAKTADIR"
Bir kısım katılanların avukatı Avni Güçlü Sevimli beyanında, "Bugün de duruşmaya katılmayan tanık Sadettin Tantan'ın bu duruşmaya mazeret bildirmeden katılmamıştır. Mahkemece usul kuralları doğrultusunda işlem yapılsın. Tanık kasten hazır bulunmamaktadır. Tanığın zorla getirilmesi hususu değerlendirilmelidir. Ayrıca mahkeme daha önce sahte sicil numaraları ile tutanak tutulması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Mahkemenizin bu karara itiraz etmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme heyeti tanık Sadettin Tantan'ın tebligata yarar adresi bulunduktan sonra tüm aşamalar kullanılacak şekilde oturum arasında işlem yapılmasına tanığın gelecek celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca emekli Binbaşı Zeki Bingöl için de aynı işlemin uygulanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. İddianamede, sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, 'Görev sınırlarını aşarak, aşırı güç ve silah kullanıp, faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri' belirtildi. Jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında ölen 12 kişi için ayrı ayrı 'Görevin ifası sırasında kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de 'Görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi. Yargılama sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenleyerek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Bu iddianame Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilince, sanık sayısı 196'ya yükseldi. İki sanığın yargılama sürerken hayatını kaybetmesi nedeniyle sanık sayısı 194 oldu. - İstanbul