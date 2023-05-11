Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin ölümü davasında İçişleri Bakanı Tantan'ın gelmemesi nedeniyle duruşma ertelendi

Bayrampaşa Cezaevi'nde 2000 yılında 'Hayata Dönüş' adı verilen operasyonda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, tanık olarak dinlenmesine karar verilen dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın gelmemesi nedeniyle duruşmayı bir kez daha erteledi.

"TANIK KASTEN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMAKTADIR"

Bir kısım katılanların avukatı Avni Güçlü Sevimli beyanında, "Bugün de duruşmaya katılmayan tanık Sadettin Tantan'ın bu duruşmaya mazeret bildirmeden katılmamıştır. Mahkemece usul kuralları doğrultusunda işlem yapılsın. Tanık kasten hazır bulunmamaktadır. Tanığın zorla getirilmesi hususu değerlendirilmelidir. Ayrıca mahkeme daha önce sahte sicil numaraları ile tutanak tutulması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Mahkemenizin bu karara itiraz etmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme heyeti tanık Sadettin Tantan'ın tebligata yarar adresi bulunduktan sonra tüm aşamalar kullanılacak şekilde oturum arasında işlem yapılmasına tanığın gelecek celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca emekli Binbaşı Zeki Bingöl için de aynı işlemin uygulanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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