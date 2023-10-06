Bayrampaşa Cezaevi Davası: Tanık Sadettin Tantan'ın Avukatı SEGBİS ile Beyanda Bulunacak

Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce gerçekleşen Hayata Dönüş operasyonunda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili davanın devam ettiği duruşmada, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın avukatının, soruların müvekkiline bildirilerek SEGBİS ile beyanda bulunması talebi kabul edildi. Avukatlar, Tantan'ın bilinçli olarak duruşmalara katılmadığını iddia etti.

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 21 yıl önce Hayata Dönüş operasyonunda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin jandarma personellerinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tanık olarak dinlenmesi gereken dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın avukatının, konuya ilişkin soruların müvekkiline bildirilerek

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme heyetine beyanda bulunması talebi kabul edildi.

'KASTEN DURUŞMALARA GELMİYOR'

Bakırköy 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Avukat Avni Güçlü Sevimli, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın tanık olarak dinlenmesi gereken duruşmaya bilinçli olarak katılmadığını belirterek, "Tanık Sadettin Tantan'ın avukatı yargılamayı dışarıdan takip ediyor. Müvekkilinin görüşmelere çağrıldığını biliyor. Bilerek ve kasten duruşmalara gelmiyor. Tanık yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır. Bu celse artık tanık hakkında zor getirilme müzakeresi çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için müşteki ve sanık avukatlarının tanığa sorulması istenilen tüm soruları dilekçe ile belirtmelerine daha sonra tanığın SEGBİS vasıtasıyla mahkeme heyetince beyanının alınmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 şüphelinin "Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.