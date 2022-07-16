Bayramov-Mirzoyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme başladı - Haberler

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Bayramov-Mirzoyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bayramov-Mirzoyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme başladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki ilk kez gerçekleştirilen ikili görüşme başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki ilk kez gerçekleştirilen ikili görüşme başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarını sürdürüyor. Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile bir araya gelen Bakan Bayramov, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Bayramov-Mirzoyan arasında ilk kez ikili yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyor.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, daha önce Duşanbe'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bir araya gelmişti. - TİFLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Azerbaycan Politika Haberler

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