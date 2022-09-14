Bayramov: 'Ermenistan'ın bu provokasyonu barış sürecine ciddi şekilde zarar verdi'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan ile sınırda yaşanan çatışmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu bir dönemde Ermenistan'ın...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan ile sınırda yaşanan çatışmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu bir dönemde Ermenistan'ın bu provokasyonunun barış sürecine ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Bayramov, Abdullahiyan'a Ermenistan'ın uluslararası hukuk ilkelerini, aynı zamanda üstlendiği yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ederek Azerbaycan'a karşı büyük çaplı provokasyonlarda bulunduğu konusunda bilgilendirdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, askeri personel ve sivillerin güvenliğini tehdit eden bu provokasyona karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından karşı tedbirler alındığını vurgulayan Bayramov, provokasyonun önlenmesi sırasında 50 Azerbaycan askerinin şehit düştüğüne dikkat çekti. Bayramov, işgalden kurtarılan topraklarda büyük imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yürütüldüğü, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu bir dönemde Ermenistan'ın bu provokasyonunun barış sürecine ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

İran'dan müzakere çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin endişeye yol açtığını belirterek bölgenin yeni bir çatışmaya hazır olmadığını ifade etti. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığının İran için önemli olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Abdullahiyan, İran'ın bu konuda yardıma hazır olduğunu aktardı. - BAKÜ