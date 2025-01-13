Bayraktar ve BAE Yatırım Bakanı İşbirliği İmkanlarını Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile görüştü.

Bayraltar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir enerjiden depolamaya, nükleerden iletim hatlarına kadar potansiyel projeleri somutlaştırmak adına görüştük. İki ülke arasında iş birliği imkanları çok yüksek. Bu imkanları harekete geçirme noktasında mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. - ABU DABİ