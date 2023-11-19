Bayraklı Belediyesi ve Portimao Belediyesi Yeşil Gelecek için İş Birliği Yapacak

Bayraklı Belediyesi, Portekiz'in Portimao Belediyesi'yle iş birliği yaparak AB destekli "Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme" programını hayata geçirecek. 'Sürdürülebilir Tüketim İçin Pratik ve Pedagojik Deneyim' adlı proje kapsamında iki belediye kardeş şehir olacak, yeşil gelecek, sürdürülebilirlik, doğa ve çevre temalı projeler hayata geçirilecek. Başkan Serdar Sandal, "Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var ve çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu nedenle iklim değişikliği, doğa, çevre, yeşil Bayraklı ve yeşil gelecek projelerini çok önemsiyoruz" dedi.

Avrupa kentleri arasındaki diyalogların geliştirilmesi ve Bayraklı için daha yeşil bir gelecek sağlanmasını içeren Avrupa Birliği projesi kapsamında Portekiz-Portimao Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazanan Bayraklı Belediyesi, ilçenin yarınları için harekete geçti. 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' (TownTTGS-/155- 'BiomaterialKIT- Practical and Pedagogical Experiment) adlı proje ile belediyeler kardeş şehir olacak; iki belediye ve ülke arasındaki iyi uygulamalar paylaşılacak ve diyaloglar geliştirilecek.

DOĞA, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde imzalanan sözleşmelerin ardından resmen uygulanmaya başlanan ve 12 ay boyunca sürecek program çerçevesinde doğa, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma planları gibi konularda ortak projeler üretilecek. Projenin tanıtım toplantısı 4 Aralık'ta iki proje ortağı ülkenin temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak. Tamamı AB tarafından finanse edilecek hibe programına Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi'nden de 100 öğrenci ve ailesi destek verecek. Bayraklı Belediyesi, yeşil mutabakat, iklim uyum planı ve iklim çalışmalarında proje izleme ve değerlendirme yapacak. Lojistik sağlama, eğitim seminerleri organize etme gibi konularda da projeye katkı sağlanacak. İki ülke arasında diyalogların geliştirilmesinin hedeflendiği projede küresel ısınma, iklim krizi konularında farkındalık yaratılacak.

"GELECEK NESİLLERE SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmakla ilgili hepimize büyük görevler düşüyor. Sorumlu olduğumuz çocuklarımıza daha yeşil bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. O nedenle bunu yerelden hareketle başlatarak aynı zamanda bir farkındalık da yaratıyoruz. Dahil olduğumuz Avrupa Birliği projesi ile ülkeler arasındaki diyalogların artırılmasını sağlayacağız hem de daha yaşanabilir bir gelecek için ortak projeler üretip, birlikte çalışacağız" dedi.