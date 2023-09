Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Zabıta Haftası kutlama etkinliğinde zabıta personeliyle bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Zabıta Haftası kutlama etkinliği çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Serdar Sandal, 'Zabıta ekiplerimiz bizim sokaktaki yüzümüzdür ve asli görevimiz kamuya hizmettir. Bu bayrak altında, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetin ışığında toplumun her kesimini kucaklayarak görevimize devam edeceğiz. Kamunun hakkını korumak boynumuzun borcudur' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Zabıta Haftası kutlama etkinliği kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Serdar Sandal, "Zabıta ekiplerimiz bizim sokaktaki yüzümüzdür ve asli görevimiz kamuya hizmettir. Bu bayrak altında, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetin ışığında toplumun her kesimini kucaklayarak görevimize devam edeceğiz. Kamunun hakkını korumak boynumuzun borcudur" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, zabıta teşkilatının 197'nci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, zabıta ekiplerini kutlayarak tebrik etti. Çiçeklerle karşılanan Başkan Sandal, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve zabıta personeli katıldı.

SOKAKTAKİ YÜZÜMÜZSÜNÜZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kuruluşunuzun 197'nci yılı ve Zabıta Haftası kutlu olsun. Zabıta ekiplerimiz bizim sokaktaki görünen yüzümüzdür. Şunu bilmeliyiz ki; biz bu ülkeye devlete borçluyuz. O nedenle görev süremiz içinde bu temel bilinci hiçbir zaman bir tarafa bırakmayacağız. Asli görevimiz kamuya hizmettir. Bu bayrağın altında, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana, Atatürk'ün çizgisinden çıkmadan, cumhuriyet ışığında görevimize devam edeceğiz. Bizim önemsediğimiz temel ilkeler bunlardır. Çok zor şartlardan geçiyoruz. Bu günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kimseyi ayrıştırmadan, elinizi vicdanınıza koyarak, kamu görevinizi en iyi şekilde yerine getirin başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ben de sizin arkanızda olmaya devam edeceğim. Kamunun hakkını korumak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Zabıta Müdürü Erdem Uslu, "Her geçen gün hizmet kalitemizi artırarak 7/24 görevimizin başındayız. Kanunların ve yönetmeliklerin bize verdiği yetkiler çerçevesinde halkımızın güvenliği, huzuru ve yaşam konforu için çalışıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bize değer veren başta Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Müdürlüğümüz tüm personeli ile vatandaşlarımızın karşısında değil, her zaman yanında ve hizmetindedir" dedi.