Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Trafo Merkezi sorununu çözdü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi'nde yapılmak istenen Trafo Merkezi sorunu için kökten bir çözüm bulduklarını açıkladı. Başkan Sandal, trafonun başka bir alana yapılacağını ve mevcut alanın yeşil alana dönüştürüleceğini belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, TEİAŞ tarafından Adalet Mahallesi'nde yapılmak istenen ve bölge halkında rahatsızlık yaratan Trafo Merkezi sorunu için kökten bir çözüm bulduklarını söyledi. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Sandal, trafonun başka bir alana yapılacağını, mevcut alanın ise yeşil alana dönüştürüleceğini belirterek, "Her zaman vatandaşımızın sesine kulak verdik. Bana güvenin, trafo bu alana yapılmayacak" dedi.

Bayraklı Adalet Mahallesi'nde TEİAŞ tarafından yapımına başlanan ancak vatandaşların tepkisi üzerine durdurulan Trafo Merkezi sorunu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın kararlı duruşuyla çözüme bir adım daha yaklaştı. Son yapılan meclis toplantısında, trafo merkezinin yerinin değiştirilmesi ve mevcut alanın, imar planlarında yeşil alan olarak belirlenmesi kararı komisyonlara gönderildi. Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından trafo merkezinin başka bir yere yapılacağı, o alanın da yeşil alana dönüştürüleceği belirtildi.

O ALANA TRAFO YAPILMAYACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaşanan bu gelişmenin ardından Adalet Mahallesi sakinleriyle buluştu. Süreç hakkında bilgilendirme yapan Başkan Sandal, "Vatandaşın istemediği trafo merkezinin bu alana yapılmayacağı konusunda tavrımız en baştan beri netti. Bayraklı Meclisi'nden oybirliği ile geçirdiğimiz karar süreci, Büyükşehir Meclisi'nde Ak Partili üyelerin verdiği önergeyle biraz uzadı. Bu ikircikli tutumun kurbanı olduk biraz da... Ama bizim tavrımız değişmedi. Biz olaya yurttaşlarımızın penceresinden bakıyoruz ve geri adım atmıyoruz. Kar/ zarar hesabımız hiç olmadı, yurttaşımız ne diyorsa o. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le de bu konuda aynı noktadayız. Onun da bu konuya ne kadar önem verdiğini biliyorum. Trafo merkezi için alternatif yer önerilerimiz çeşitli gerekçelerle gözardı edildi ancak gelinen noktada farklı bir yer üzerinde uzlaştık" dedi.

"BANA GÜVENİN"

Başkan Sandal, "Trafo merkezi için yeni bir yer önerdik ve kabul edildi. Son meclisimizde aldığımız kararla trafonun başka bir yere taşınması, mevcut alanın da yeşil alan olarak imar planlarına işlenmesi konusunu komisyonlarımıza gönderdik. Büyükşehir Meclisi'nde de onaylandığında bu sorun tamamen tarihe karışacak. Vatandaşlarımız içini ferah tutsun. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi bugüne kadar yapmadık, yapılmasına izin vermedik. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bana güvenin" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından derin bir nefes alan mahalle sakinleri, Başkan Sandal'a teşekkür etti ve alkışladı.