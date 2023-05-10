Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, seçim öncesi mahalle ziyaretlerine devam ediyor

14 Mayıs seçimleri öncesi saha çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu ülkede hep fakir fukara çocukları kavga ediyor, yukarıda herkes işine gücüne bakıyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı. El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Ötekileştirmeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Mahalle gezilerine devam eden Başkan Sandal, Cengizhan, 75. Yıl, Alpaslan ve Çiçek'te vatandaşlarla buluştu. Ziyarete; CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, Meclis üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Sandal, 14 Mayıs'ın 'değişim' günü olduğunu ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinin ardından Erzurum Narmanlılar Derneği tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinliklerine de katılan Sandal, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Sandal, şöyle konuştu:

"Yukarıda inancı ne olursa olsun herkes işine gücüne bakıyor. Aşağıda ise fakir fukara çocukları kavga ediyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı, tasamız aynı. Neyin kavgasını ediyoruz? El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Hiçbir provokasyona, hiçbir ötekileştirmeye maruz kalmadan, bu ülke için canını siper eden tüm yurttaşlarımızla sağcısı solcusu, Alevi'si Sünni'si, Türk'ü Kürt'ü, Laz'ı Çerkez'i el ele tutuşacağız. Kimin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde gözü varsa, gözü çıksın! Kimin bayrakla ilgili problemi varsa Allah belasını versin. Kim Atatürk'ün karşısında duruyorsa yerle yeksan olsun. Bu ülke bizim ve bizim harcımız Çanakkale'de karıldı. Bu harcı kimseye bozdurmayacağız."