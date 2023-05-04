Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal mahalle gezilerini sürdürüyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 14 Mayıs seçimleri öncesinde mahalle gezilerini hızlandırdı. Çay Mahallesi ve Emek'te esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Sandal, "Değişim ateşi yakıldı ve tüm ülkeyi sarıyor. 15 Mayıs'ta başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Yarınları hep birlikte, kardeşçe kuracağız" dedi.

Başkan Sandal'ın mahalle ziyaretlerine; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Meclis üyeleri ve CHP Bayraklı Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri de katıldı. İlçenin her mahallesinde esnaf ve vatandaşın sorunlarını, taleplerini dinleyen Başkan Sandal, genel seçimlerde değişim mesajı verdi. Sandal, şunları söyledi:

"Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çarşı pazarda yangın var. Hayat pahalılığı ve işsizlik aldı başını gidiyor. İşçimiz, çiftçimiz geçim derdinde. Pazar torbaları dolmuyor, esnaf mutsuz. Önümüzde bu kötü gidişatı durdurmak için önemli bir fırsat var. İnanıyoruz ki bunu birlikte başaracağız ve değişime imza atacağız. Üreten ekonomi sistemini, adaletli gelir dağılımını, liyakat esasıyla hakkı, hukuku bilen kadroları, kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Çünkü bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Değişim ateşi yakıldı ve tüm ülkeyi sarıyor. 15 Mayıs'ta başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Yarınları hep birlikte, kardeşçe kuracağız."