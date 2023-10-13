Bayraklı Belediye Başkanı Atatürk Resmi İddialarına Yanıt Verdi

KERİM UĞUR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun kendisiyle ilgili Atatürk'ün resmini yere koyduğu iddiasına yanıt verdi. Söz konusu resmin hediye olarak geldiğini ve kendisinin de resimde yer aldığını, makamında Atatürk resminin asılı olduğunu belirten Sandal, "Bu ülkeyi sevmek. Bu ülkeyi korumak bu ülkede Atatürk'ten yana olmak. Bu ülkede cumhuriyetten yana olmak lafla olmaz. Yürekle olur, vicdanla olur, ahlakla olur" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, geçen günlerde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın viyolonsel sanatçısı Adasu Akın'ı ağırladığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak "Fotoğraf bugünkü CHP'nin özetidir. CHP'li Bayraklı Belediye Başkanının odası! Gazi Paşa'nın mirasını hiç eden Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları duvarda asılı,İzmir'in hemşerisi olmakla övünen,Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ise yerlerde.Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Osmanağaoğlu'na sert yanıt veren Başkan Sandal, CHP Bayraklı İlçe Örgütü'nü ziyaretinde fotoğrafların orjinalini göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Bizi yermek isteyen arkadaşlar var. Mesela bir dernekten bize bir hediye gelmiş. Arka fona da Atatürkümüzü ve Türk bayrağını fon olarak koymuşlar. Hediye olarak gelmiş. Bizde alıp oraya koymuşuz. Bir kızımız bizi ziyarete gelmiş Adasu diye. Gerçekten özel bir yetenek. Fotoğraf çekilince orada sadece Atatürk kısmı gözükmüş üst tarafta da genel başkan gözüküyor. Yani fotoğraf şu. Bakın ben burada oturuyorum. Kızımız burada. Burada da o bize gelen hediyede sadece Atatürk gözüküyor. MHP'li vekil CHP zihniyeti diye tweet atıyor. Diyor ki Kemal Bey yukarı Atatürk'ü yere indirmişler. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi işin orijinali şu. Atatürk bizim makam odamızın arkasında. Gelen hediye belli. Aslında benim fotoğrafım. Şimdi bu bilerek isteyerek yapılmıyor. Ama şimdi bu vekili aradım ben. Dedim ki 'Vekilim yanlış anlama var. Bunu düzeltmek lazım. Size de fotoğrafları atıyorum'. Şimdi buradan cevap veriyorum. Bu ülkeyi sevmek, bu ülkeyi korumak, bu ülkede Atatürk'ten yana olmak, bu ülkede Cumhuriyet'ten yana olmak, devrimlerden yana olmak lafla olmaz. Yürekle olur, vicdanla olur, ahlakla olur. Madem bu kadar bu değerlere sahipsiniz, madem bu kadar eleştiriyorsunuz bu ülkenin kozmik odasına girildiğinde gıkınız çıkardı. Laik eğitim tahrip edilirken gıkınız çıkardı. Kamu kurum ve kuruluşlarından T.C. kaldırılırken gıkınız çıkardı. Tank palet satılırken gıkınız çıkardı."