Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt İl Genel Meclisi'nin 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısına katıldı. Toplantıda, 2023 yılı çalışma sezonunda hayata geçirilen yatırımlar değerlendirildi ve gelecek yıl için bütçe çalışmaları ile öngörülen yatırım programı ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt İl Genel Meclisi'nin 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısına katıldı.

İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2023 yılı çalışma sezonunda hayata geçirilen yatırımlar değerlendirildi, gelecek yıl için bütçe çalışmaları ile öngörülen yatırım programı ele alındı.

Bayburt genelinde ve özellikle köylerde belli bir takvim doğrultusunda belirlenen yatırımlara ilişkin bütçe çalışma programının yapıldığını belirten Vali Eldivan, gelecek yıl içerisinde iş ve hizmetlere yönelik doğabilecek acil ihtiyaçlara göre de çalışmaların planlandığını kaydetti.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona ererken, Vali Eldivan meclis başkanı ve üyelere gayretleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - BAYBURT