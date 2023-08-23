Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mayıs 2018 tarihinde başlayan, yapımında son aşamaya gelinen Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bayburt'ta, kontrolsüz mülteci hareketlerinin önlenmesi ve mültecilerin iade süreçleri tamamlanıncaya kadar koruma altına alınıp barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapımına başlanan Göçmen Geri Gönderme Merkezi büyük ölçüde tamamlandı. Devam eden çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan, merkezi gezdi.

Kendisine eşlik eden heyetle bilgi alışverişinde bulunan Vali Eldivan, Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nin içerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının yer aldığı ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Vali Mustafa Eldivan'a Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT