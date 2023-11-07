Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Arpalı Beldesindeki yatırım alanlarını inceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Arpalı Beldesi'nde yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Yatılı Kız Kuran Kursu ve meslek edindirme kurslarında eğitim gören öğrencilerin taleplerini dinledi.

Arpalı Beldesindeki yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yatılı Kız Kuran Kursu ve belediyeye ait meslek edindirme kurslarında eğitim gören öğrencilerin taleplerini dinledi.

Arpalı Beldesi'ne gelişinde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından karşılandı. Vali Mustafa Eldivan, Belediye makamında Başkan Polattimur'dan, beldeye ilişkin bilgiler aldı.

Vali Eldivan'ın, belde ziyaretinin bir diğer adresi Yatılı Kız Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilere oldu.

Beldede bulunan Zakire Hanım Yatılı Kız Kuran Kursunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerin taleplerini dinleyerek başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Mustafa Eldivan'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'de eşlik etti. - BAYBURT