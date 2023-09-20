Bayburt'ta Sivil Toplum Kuruluşları Vali Eldivan'ı Ziyaret Etti

Bayburt'ta faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde STK'lar faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bayburt'ta faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaretler çerçevesinde Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti (MÜS-DER) Başkanı Adil Kacır ve yönetimi, Birlik Vakfı Bayburt Şube Başkanı Yusuf Elçi ve yönetimi, Bayburt Ümit Yardımlaşma Deneği Başkanı Nesli Kocabey ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bayburt'ta yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Eldivan'a bilgi verdi.

Sivil toplum kuruluşlarını Valilik makamında ayrı ayrı kabul ederek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Vali Mustafa Eldivan, Valilik makamında ağırladığı STK'larla tek tek tanışarak, bir süre sohbet edip, konuklarına ziyaretlerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin sağlanmasında STK'lara çok büyük görevler düştüğünü belirtti. - BAYBURT