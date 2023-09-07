Bayburt'ta İzinsiz Kazı Operasyonu: 38 Şüpheli Yakalandı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. 38 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. 5 ayrı operasyonda ise sayısız tarihi eser ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 38 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edildi. Farklı zamanlarda tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda sayısız tarihi eser de ele geçirildi.

Düzenlenen üçüncü operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemlerine devam ediliyor.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü ve beşincisi gerçekleştirilen operasyonda F.C, F.Y, M.K, K.T ve M.B.B., isimli şahıslara ait ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalar sonucu Doğu Roma ve Bizans dönemine ait 71 adet tarihi eser, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet detektör, 1adet alan tarama cihazı ve çok sayıda kazı yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

22 Mart tarihinde başlatılarak bugüne kadar yapılan beş ayrı operasyon sonucu 622 adet sikke, takı eşyası, el yazması kitap ve çeşitli objeler ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT