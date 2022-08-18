Bayburt haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor Bayburt habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. Bayburt'a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. Bakan Soylu'nun Bayburt programı: 19 Ağustos 2022 Cuma 16.00 Bayburt Valiliği ziyareti 16.30 Bayburt Belediyesi ziyareti 17.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti 17.30 MHP İl Başkanlığı ziyareti 18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı) (Öznur Demir - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Bayburt Politika Güncel Haberler

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