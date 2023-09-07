Bayburt Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Bayburt Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2023 Faaliyet Raporu'nun da görüşüldüğü toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nu sundu. Raporun oy birliği ile kabulü sonrası diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.