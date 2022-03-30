Baybatur: "Dünya bu başarıyı konuşuyor"

İSTANBUL (İHA) - Rusya- Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının Türkiye'ye olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye ve Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Ukrayna'da akan kanın durması için süreci arzu edilen çerçevede barışa götürebilecek yegane ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye ve Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması noktasında ciddi bir diplomasi yürüttüğüne vurgu yapan Baybatur, görüşmeler için gerekli zemin hazırlanırken maddelerin içeriğine müdahil olmadan gerektiğinde kolaylaştırıcılık desteği de verildiğini söyledi. Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak müzakerelerinin İstanbul'da yapıldığına dikkat çeken Baybatur, "Antalya'da yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından müzakerelere İstanbul'da devam edilmesi tarafların Türkiye'ye güvenerek yollarına devam ettiklerini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Emperyal güçlerin savaşı derinleştirip 3. Dünya Savaşına dönüştürme çabalarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumun barışın kapısını araladığını ifade eden Baybatur, Ukrayna'da akan kanın durması için süreci arzu edilen çerçevede barışa götürebilecek yegane ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Dünyada barışı umanların adresinin Türkiye olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu üstün çabanın önemine de işaret eden Baybatur şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Putin'de samimi ve her türlü diyaloga açık iki lider. Rusya lideri Putin dünyada pek az kişiyle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisini sürdürebilmektedir. Dolayısıyla iki lider arasındaki güvene dayalı bu ilişki barışın tesisi noktasında Türkiye'yi hem önemli kılıyor hem de işleri daha kolaylaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın barışa giden yolda harcadığı yoğun mesaiyi tüm dünya yakından takip ediyor. İstanbul'da yapılan müzakereleri dünya basınının manşetten 'Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı', 'Haftanın şahsiyeti' başlıklarıyla vermesi de bunun bir göstergesi. Ülkemiz adına mutluluk verici bir başarı. Türkiye'nin uyguladığı dış politikadaki başarı hepimizi gururlandırıyor." - MANİSA

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