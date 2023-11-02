Battalgazi'de Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilgiler Verildi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TRT GAP Radyosu'nda ilçede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm hakkında bilgiler verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TRT GAP Radyosu'nun konuğu oldu. Canlı telefon bağlantısı ile yayına bağlanan Güder, Battalgazi'de uygulanan kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu.

Elazığ depreminden sonra kentsel dönüşümü başlattıklarını belirten Başkan Güder, "700 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Kentsel dönüşümler aralıksız bir şekilde devam edecek. Önümüzdeki cumartesi 400 konutumuzun daha temelini belediye olarak atmış olacağız. Sadece Battalgazi ilçemizde içerisinde oturulamayacak 63 bin adet konutumuz var. Biz bu konut ihtiyacını yapmış olduğumuz çalışmalarla kısa sürede çözmek istiyoruz" dedi.

"Önümüzdeki yıl konteynerde kimseyi bırakmak istemiyoruz"

Battalgazi'de depremden etkilenen vatandaşların durumu hakkında bilgi veren Başkan Güder, "Evleri yıkılan vatandaşlarımızı konteynerlere taşıdık. Başta belediyeler olmak üzere sosyal yardımlaşma, valilik, kaymakamlık ve AFAD üzerinden ihtiyaçları gideriliyor. Konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımızın başta ısınma sorunu olmak üzere tüm sorunlarını çözerek önümüzdeki kışı atlatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da konteynerde kimseyi bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çarşı aslına uygun hale getirilecek"

Çarşının zemininin hemen altında suyla karşılaşıldığını ve bu suların dikkatli bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Güder, "15 gün öncesinde bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir an önce çarşının dönüşümü için çalışmalara başlanılması gerektiğini söyledik ve bakanımızın talimatıyla çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmış oldu. Çarşı zemininin 25 metreye kadar sağlıksız olduğunun rapor edilmesiyle fore kazık yöntemiyle yerlere 25 metre demir ve beton kazıkların çakılması planlandı. Çarşı merkezinde zemin artı dört kata kadar içinde konutları da barındıran yapılar olacak. Bunlara 2 yıl süre verildi. Ancak biz bu süreyi daha öne çekerek kısa sürede çarşıyı aslına uygun bir şekilde oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA