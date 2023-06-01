Battalgazi'de esnafa kira desteği

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda, Eski Malatya'da yapılan geçici iş yerlerine geçecek olan esnaflardan 2 yıl boyunca kira alınmamasına karar verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı Olağan toplantısı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mayıs ayı toplantısının karar özeti okunurken oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü Haziran ayı meclis toplantısında, Uçbağlar Mahallesinde bulunan parselin "Sağlık Hizmetleri Alanı" olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilirken, Eski Malatya Alacakapı Mahallesi'nde depremzede esnafların kullanımına sunmak üzere Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 adet iş yerinin 5 yıllığına kiraya verilmesine karar verildi. Depremzede esnaflara destek olmak için esnaflardan 2 yıl kira alınmayacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremde ağır yara almış ilçemizde hayatın normale dönmesi ve insanların ihtiyaçlarını giderebilmesi için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyoruz. İş yeri hasar alan depremzede esnaflarımız da zor günler geçirdi. Eski Malatya'da bulunan depremde iş yeri yıkılmış veya ağır hasar almış esnaflarımıza, esnaf odasıyla birlikte yapacağımız kura çekimiyle bu iş yerlerini esnaflarımıza vereceğiz. Bu zor zamanları el birliğiyle atlatma anlamında esnafımıza kirada da destek olalım istedik ve arkadaşlarımıza talimat verdik. İş yerlerine taşınacak esnaflarımızdan 2 yıl kira almayacağız. Biz ilçe halkımızın yanındayız ve desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz." dedi. Diğer gündem maddeleri ise komisyonlara sevk edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ay toplantısı ise 5 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. - MALATYA