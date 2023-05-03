Battalgazi 'de belediye meclis toplantıları tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağanüstü toplantısı tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı Olağanüstü toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Nisan ayı olağanüstü toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü Mayıs ayı meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bir gündem maddesi kabul edilerek karara bağlanırken bazı maddesi ise ilgili komisyona havale edildi. Bazı gündem maddelerinin gündemden çıkarıldığı toplantıda, Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 Mali Yılı Hesap Tasdiki görüşüldükten sonra onaylandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı ise 1 Haziran Perşembe günü saat: 10.00'da Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA