Battalgazi Belediye Meclisi, Deprem Sonrası Yapılacak Tadilat ve Yeni Yapılarla İlgili Tedbirleri Kabul Etti

Battalgazi Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında, deprem sonrası yapılacak tadilat ve yeni yapılacak yapılarla ilgili 31 maddelik tedbir kararı oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha dayanıklı ve güçlü yapılar için ek tedbirler getirildiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantısında deprem sonrası tadilatı yapılacak veya yeni yapılacak yapılarla ilgili 31 maddelik tedbiri içeren ek karar mecliste kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Ağustos ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler kabul edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Battalgazi Belediyesi Eylül ayı oturumunda önemli bir karar da alındı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar alan yapıların tadilatları ve yeni yapılacak binalarla ilgili ek tedbirler getirildi. Meclise sunulan ek ilave ve maddelere göre depremden etkilenen binaların yanı sıra yeni yapılacak yapılarla ilgili 31 maddelik tedbir kararı oy birliğiyle kabul edildi. Madde ile ilgili konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İlçemiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar aldı. 6 Şubat depremleri sonrasında az hasarlı ve orta hasarlı binalarda tadilat işleri yapılırken bu tadilatlar bizim belirlediğimiz katı kurallara göre yapılacak. İnsanımızı riske atmak istemiyoruz. Kirişlerden kolanlara ve diğer yapılacak tadilatlara kadar daha katı kararlar aldık meclisimizde. Yeni yapılacak binalarla ilgili de ek tedbirler getirdik. İlçemizde daha dayanıklı yapılar olacak. Depreme daha dayanaklı ve güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 4 Ekim Çarşamba günü saat: 14.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA