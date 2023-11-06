Batman Belediyesi ve Bingöl Belediyesi tarafından alınan kararla bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu. Belediyeler, Filistin'deki insanlık suçuna destek veren markaların satışını durdurduklarını açıkladı.

Batman ve Bingöl Belediyeleri İsrail ürünlerini boykot ediyor

Batman Belediyesi ve Bingöl Belediyesi tarafından alınan kararla bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Batman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Filistin'de yaşanmakta olan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren tüm markaların belediyeye ait işletmelerde satışının durdurulduğu belirtilerek, "Batman Belediyesi, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında olacaktır." ifadesine yer verildi.

Bingöl Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da "Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'e ait markalar satılmamakta ve kullanılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı boykot kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz." paylaşımı yapıldı.