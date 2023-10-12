Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Yeşiltepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahalle Buluşmasında Yeşiltepe Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Yeşiltepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Yeşiltepe Taziyeevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Canalp, programın mahallelerin tanıtılması ve sorunların birinci merciden çözülmesini sağladığını söyledi.

Mahalleye hizmet veren belediye otobüs sayısının arttırılması için yeni otobüslerin hizmete alınacağını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"6 bin aileye ücretsiz ekmek hizmeti sunuyoruz. Batman, ulaşım hizmetinde en ucuz hizmet veren iller arasında. Bunlarla da sınırlı kalmayacağız. Maddi durumu düşük olan vatandaşlarımızın konut ihtiyacı için yeni yapılan İstiklal Parkı'nın karşısında Belediye Sosyal Konut Projeleri'ni başlatacağız, inşallah." ifadelerini kullandı.

Programda, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ebedin Türkan ve mahalle sakinleri talep ve sorunlarını dile getirdi.