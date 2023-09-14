Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp Mahalle Buluşmaları kapsamında Belde Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Belde Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek köy ziyaretlerinin önemini vurguladı ve vatandaşların istek ve taleplerini kayıt altına aldı.