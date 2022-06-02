Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Sinanoğlu'ndan brifing aldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Sinanoğlu'ndan brifing aldı.

Belediye Başkanvekilliği görevini de yürüten Canalp, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti il meclis üyesi Kutbettin Alpaslan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Batman'da göreve başladığı günden beri her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla ile bir araya gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnafı tek tek dolaşan Vali Canalp, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirten esnaf ve vatandaşlar Vali Canalp'a ve Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'na teşekkür etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ekrem Canalp Gercüş Batman Politika Haberler

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