Batman politika haberi... HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman'da 'Halk Buluşması'na katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'da partisinin "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Buldan, il başkanlığı önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede bir ekonomik krizin olduğunu savundu.

HDP olarak emek ve özgürlük bloku ile ülkeye adaleti, barışı, demokrasiyi, insan haklarını getireceklerini ifade eden Buldan, ülkede iki ittifak dışında üçüncü bir yolun olduğunu belirtti.

Buldan, "Bu ülke halkları bu iki blok arasında bir tercih yapmak zorunda değildir. Bizim üçüncü yolumuz vardır. Bu yol demokrasi yoludur. Bu yol Türkiye halklarının yoludur. Bu yol adaletin, barışın yoludur. İşte yapılacak olan seçimlerde tercih, mutlaka ama mutlaka aydınlıktan yana olmalıdır." diye konuştu.

Programın ardından Buldan, Turgut Özal Bulvarı'nda esnaf ziyareti yaptı.