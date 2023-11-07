Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Batman merkezli Mersin ve Ankara'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

BATMAN merkezli Mersin ve Ankara'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemeye yönelik, Batman merkezli Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, bir miktar fişek, 1 spiral makinesi, 3 matkap, 2 mengene, ve namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.