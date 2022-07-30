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Batman haberi... Kozluk Kaymakamı Güngör, FETÖ'den görevden alındı

Batman haberi... Kozluk Kaymakamı Güngör, FETÖ'den görevden alındı

Batman haberlerine göre Batman'ın Kozluk ilçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Fettullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) meslekten ihraç edildi.

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Batman'ın Kozluk ilçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Fettullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) meslekten ihraç edildi.

Güngör, dün gece FETÖ'den görevden uzaklaştırıldı. Kaymakam Güngör, 2018-2020 tarihleri arasında Bolu'nun Göynük Kaymakamı olarak görev yaparken önce Diyarbakır'ın Hazro ilçesine ardından da ataması iptal edilerek Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Aslen Van doğumlu olan Güngör, görevden uzaklaştırıldıktan hemen sonra Kozluk'tan ayrıldı. Kaymakam Eyüp Güngör'ün uzaklaştırılmasının ardından Kozluk ilçesine Sason Kaymakamlığının vekalet ettiği öğrenildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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