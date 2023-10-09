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Batman'da yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde de birçok sürücüye ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi. Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise aranan 584 kişi yakalandı.