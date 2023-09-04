Batman'da terörist teslim oldu

Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı'na gelen 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan terörist, çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını ve örgütten kaçmayı başararak teslim olduğunu ifade etti.

BATMAN Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı'na gelen 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan terörist verdiği ifadede, çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak teslim olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla çalışmalar sürüyor. Batman Valiliği, terör örgütüne katılanlar ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sonucunda 2003'te Batman'dan terör örgütüne katılan ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, 2023'te Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

'ÖRGÜTTEN KAÇMAK İSTEYENLER KORKMASIN'

Açıklamada, teslim olan teröristle yapılan görüşmeye de yer verilerek, şöyle denildi:

"Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etmiştir."