Batman'da sel felaketi: Vali ve Milletvekili çalışmaları inceledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, selin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmaları inceledi. Selin neden olduğu zararın tespiti için çalışmalar başlatıldı ve yardımlarla vatandaşların kayıpları telafi edilecek.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile selden etkilenen kentte yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen yerleşim yerlerini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Canalp, sel nedeniyle meydana gelen zararın tespiti için çalışmaların başladığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları için komşu illerden de ekipler geldiğini belirten Canalp, "Ekiplerimiz şu an sahada birikmiş olan çamuru toparlıyor. Diğer taraftan da bodrum katlardaki suların tahliyesini gerçekleştiriyorlar." dedi.

Kırsalda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Canalp, sahada yapılan tespitler neticesinde elde edilen verilerin Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşılacağını aktardı.

Canalp, "Buradan gelen yardımlarla da vatandaşlarımızın kayıplarını telafi etme imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu da su taşkınlarından etkilenen yerleri ziyaret edip incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Selin etkilerini ortadan kaldırmak adına bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Nasıroğlu, "Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.