Batman'da oy verme işlemi başladı

Batman'da Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00'de başladı. Batman'da sabahın erken saatlerinde sandık başına giden seçmenler, saat 08.00'i gösterdiği gibi oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.