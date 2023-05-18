Batman'da milletvekili dağılımı belli oldu

Batman'da resmi sonuçlara göre AK Parti 2, YSP 3 milletvekili çıkardı.

Batman'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde 400 bin 78 seçmen için bin 302 sandık kurulmuş ve 339 bin 912 seçmen sandık başına gitmişti. Yerel bazda katılım oranının yüzde 86.05 olduğu seçimde 325 bin 582 oy geçerli sayıldı. Toplam 5 milletvekili sayısının bulunduğu Batman'da sandıkların tamamı açıldı. Resmi sonuçlara göre, Yeşil Sol Parti 193 bin 29, AK Parti 93 bin 173, CHP 25 bin 771 ve MHP 3 bin 707 oy aldı.

Böylelikle Batman'ı 28. dönemde TBMM'de Yeşil Sol Partiden Keskin Bayındır, Zeynep Oduncu ve Mehmet Rüştü Tiryaki ile AK Parti'den Ferhat Nasıroğlu ile Serkan Ramanlı temsil edecek. - BATMAN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023