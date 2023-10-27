Batman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla basın açıklaması yapıldı. Vatandaşlar İsrail'i kınadı ve saldırıların soykırım olduğunu belirtti.

Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla basın açıklaması yapıldı.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından kurulan Gazze'ye destek çadırı önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i kınadı.

HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve katliamların hala sürdüğünü söyledi.

Altun, "Dünyanın gözü önünde uluslararası savaş kurallarının hiçe sayılmakta olduğunu ve sivillerin tek sığınağı hastane ve okulların dahi bombalanmakta. Bugün Filistin topraklarında yaşanan bir savaş değil soykırımdır." dedi.