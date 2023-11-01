Batman'da Gazze'ye Destek İçin Enkaz Oluşturuldu

HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Batman'da Gazze'ye destek amacıyla enkaz oluşturuldu. Parçalanmış beton bloklar ve zarar görmüş eşyalar kullanılarak Gazze'deki ortamı aktarmak hedeflendi.

Batman'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla bombardıman sonucu yıkılan binayı temsilen enkaz oluşturuldu.

HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı yanında kurulan Gazze'ye destek çadırı önünde Gazze'deki ortamı aktarmak için parçalanmış beton bloklar ve zarar görmüş eşyalar kullanıldı.

HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, bu temsili enkaz ile Gazze'de yaşanan dram ile ilgili farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Demir, " Filistin'deki kardeşlerimizin acısına ortak olmak ve yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa göstermek için molozlarla tepkimizi ortaya koyduk." dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Keleş, Filistin'e yönelik saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, İsrail'i kınadı.